عادة غريبة جدّاً تقوّي العلاقة بين الزوجين!

سنسلط الضوء في التالي على ما اشارت اليه اخر الدراسات، والتي بيّنت أنّ عادة غريبة جدًا ان قمتما بها ستجعل العلاقة وكأنها بدأت لتوها!

أشارت دراسة حديثة أجريت في جامعة ولاية فلوريدا الأميركية الى أنّ التحديق بصور الحيوانات بصفة يومية يحسن الروابط بين الزوجين ويمنحهما الهدوء والإسترخاء مما ينعكس بشكل مباشر على علاقتهما ببعضهما البعض.



ويعاز ذلك الى أنّ النظر الى صورة حيوان أليف توحي بالهدوء والإستقرار وبخاصة ان كانت هذه الصورة متواجدة في غرفة يمضيان فيها معظم أوقاتهما.



وبحسب أحد القيّمين على الدراسة، فإنّ النظر الى قط او كلب أليف يبعث بالإيجابية في نفس الفرد والتي تنعكس على تصرفاته مباشرة مع من حوله.

وانطلاقًا من هذه الدراسة، لا داعي لبذل الكثير من الجهود في توطيد العلاقة الزوجية بعد مرور وقت على الزواج ان حرصت على وضع صورة لحيوان أليف في غرفة الجلوس، فالأمر يستحق العناء أليس كذلك؟ وفي المقلب الآخر، ان لم تكن بالفعالية التي تتوقعين ستكون بجميع الحالات من الأكسسوارات الجميلة في منزلك!