اعتمدي هذه النصائح لبشرة نضرة ومشرقة في رمضان!

وبخطوات بسيطة أنتِ بغنًى عن كل هذا المظهر غير اللائق، وأن تظهري ببشرة كلها حيوية ونضارة. إليكِ النصائح التالية:

نصائح لبشرة نضرة

- ركزي على وجبة السحور، بشرب الماء، والتركيز على الخضروات والفاكهة، التي تحتوي على نسبة عالية من المياه والفيتامينات، التي تمدّكِ ببشرة صحية ونضرة.



أو الجلوس بالمقاهي وسط المدخنين بالخيم الرمضانية، لأنه حتى وإن كنتِ غير مدخنة، فالدخان له تأثير سلبي على بشرتكِ ويجعلها تبدو أكبر سنًّا.بخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، وأشعة الشمس الحارقة، وننصحكِ باعتماد أحد أنواع واقي الشمس التي تحتوي على كريم أساس، يمنح بشرتكِ بعض النضارة.

- روتين العناية بالبشرة اليومي، يلعب دورًا كبيرًا ببشرتكِ بشكل عام، وفي الشهر الكريم خاصة، كغسل الوجه قبل النوم، وتنظيف البشرة، مع مقشر لطيف بشكل أسبوعي.



- بساعات الصيام الطويلة، تصبح الشفاه متشققة، لذا ننصحكِ بـبين فترة السحور والإفطار، لتتمتعي بشفاه جذابة باليوم التالي، أو اعتمدي على مقشر الليمون وزيت الزيتون.

- اغسلي أسنانكِ بعد وجبة السحور، لتحافظي عليها بيضاء ناصعة، وتتجنّبي أيضًا رائحة الفم الكريهة.



- ابدئي من الآن باعتماد الزيوت الطبيعية التي تساعدكِ على تطويل الرموش، كزيت الخروع وزيت الزيتون، لتحصلي على رموش كثيفة وطبيعية من دون ماسكرا.

