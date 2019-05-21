السودان.. تعثر التوصل لاتفاق حول تشكيل المجلس السيادي

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان فجر اليوم الثلاثاء تعثر التوصل الى اتفاق مع قوى اعلان (الحرية والتغيير) المعارض بشأن تشكيل المجلس السيادي.

وقال المجلس العسكري في بيان صحفي ان جلسة التفاوض لم تصل الى تفاهم حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين.

واكد العمل من اجل الوصول الى اتفاق عاجل ومرض يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة مشيرا الى مواصلة اللجان الفنية بين الطرفين لاعمالها.

وأعلن المجلس العسكري وقوى (الحرية والتغيير) الثلاثاء الماضي انهم خلال 24 ساعة بصدد توقيع اتفاق نهائي بشأن الفترة الانتقالية بعد التوصل الى اتفاق حول 90 بالمئة من القضايا.

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وشملت التفاهمات كامل صلاحيات مجالس السيادة والوزراء والتشريعي بالإضافة إلى الاتفاق على فترة انتقالية لمدة 3 سنوات ومجلس تشريعي من 300 عضو بنسبة 67 بالمئة لقوى الحرية والتغيير و33 بالمئة للقوى الاخرى وذلك بالتشاور بين مجلس السيادة وقوى الحرية.

ووقعت احداث عنف بعدما حاولت قوات بزي نظامي في الثامن من شهر رمضان ازالة متاريس للمحتجين ما ادى الى مقتل واصابة العشرات وتعليق التفاوض لمدة 72 ساعة بعد تمدد المتاريس لشوارع اضافية وسط الخرطوم.

يشار إلى ان الجيش عزل الرئيس السوداني عمر البشير في 11 ابريل الماضي بعد احتجاجات اندلعت في 19 ديسمبر الماضي وبلغت ذروتها بالاعتصام امام مجمع وزارة الدفاع في السادس من الشهر الماضي.