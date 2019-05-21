شكرا لقرائتكم صعدة.. الجيش يواصل تقدمه في معقل الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قوات الجيش اليمني، فجر الثلاثاء، عن تواصل تقدماتها الميدانية بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.

وأفاد قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد العملسي، أن قوات الجيش حققت تقدماً نوعياً في مديرية الحشوة، وسط انهيار في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

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كما أوضح أنه تمت السيطرة على جبال النهدين وسمر والذيبة، الواقعة بالقرب من مركز مديرية الحشوة.

إلى ذلك، أشار إلى أن المعارك أسفرت عن تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة، ولقي العشرات مصرعهم وأصيب آخرون.

يذكر أن الجيش مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، يخوض عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.