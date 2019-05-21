تعهد الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، بأن يكون رئيسا للجميع فى بلاده بعد أن أكدت النتائج الرسمية للانتخابات التى جرت فى 17 نيسان فوزه بفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
وأكد للصحفيين فى جاكرتا فى إشارة إلى شريكه فى السباق الانتخابى معروف أمين انه "بعد تنصيبنا فى تشرين الأول، سنقود ونحمى مئة فى المئة من الشعب الإندونيسى".
وأوضحت نتيجة التصويت الرسمية التى أعلنتها مفوضية الانتخابات حصول ويدودو على 55.5% فى انتخابات الرئاسة مقارنة مع 44.5 % حصل عليها منافسه برابو سوبيانتو الذى رفض الاعتراف بالهزيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إندونيسيا بعد فوزه بالانتخابات: سنقود ونحمي الشعب الإندونيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.