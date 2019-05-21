رئيس إندونيسيا بعد فوزه بالانتخابات: سنقود ونحمي الشعب الإندونيسي

تعهد الرئيس الإندونيسى ​جوكو ويدودو​، بأن يكون رئيسا للجميع فى بلاده بعد أن أكدت النتائج الرسمية للانتخابات التى جرت فى 17 نيسان فوزه بفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وأكد للصحفيين فى ​جاكرتا​ فى إشارة إلى شريكه فى السباق الانتخابى معروف أمين انه "بعد تنصيبنا فى تشرين الأول، سنقود ونحمى مئة فى المئة من الشعب الإندونيسى".

وأوضحت نتيجة التصويت الرسمية التى أعلنتها مفوضية ​الانتخابات​ حصول ويدودو على 55.5% فى انتخابات الرئاسة مقارنة مع 44.5 % حصل عليها منافسه برابو سوبيانتو الذى رفض الاعتراف بالهزيمة.