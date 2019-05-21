الأمن الروسي: هناك نحو 5 آلاف مسلح من "داعش" على الحدود الأفغانية الشمالية

أكد مدير جهاز الامن الروسي، ​الكسندر بورتنيكوف​ أن "قرابة 5 الاف مسلح من فرع "ولاية ​خراسان​" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي يتمركزون في المناطق الشمالية من ​افغانستان​ بالقرب من حدود بلدان رابطة الدول المستقلة"، مشيراً إلى أنه "يثير قلقنا انتقال المجموعات الارهابية الى المناطق الشمالية من افغانستان المحاذية لبلدان رابطة الدول المستقلة وففي تلك المناطق يتمركز 5 الاف مسلح من "ولاية خراسان" فرع "داعش".

ولفت إلى "اننا حصلنا على معلومات موثوقة حول ممارسة المجرمين لطرق وأساليب جديدة لأنشطة تخريبية، حيث يملك المجرمون مواد وتكنولوجيا وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية والسموم الحيوية، كما تستخدم الطائرات المسيرة كوسيلة للنقل".