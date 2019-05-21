خارجية قطر: قدمنا مساعدات إنسانية وتنموية بـ2.2 مليار دولار في 4 سنوات

أعلنت ​وزارة الخارجية القطرية​ "تقديم ​الدوحة​ مساعدات إنسانية وتنموية بـ 2.2 مليار ​دولار​ خلال 4 سنوات"، موضحة أن "صندوق قطر للتنمية وفر الأدوات المالية للبلدان والاستجابة الفعالة للمساعدات الإنسانية والتنموية، حيث بلغ إجمالي المساعدات 8.15 مليار ريال، أو ما يناهز 2.24 مليار دولار أميركي".

وأشارت إلى أن "ذلك جرى خلال الفترة بين العام 2015 حتى بداية شهر أيار 2019، بواقع معدل نمو سنوي وصل إلى 19بالمئة"، لافتةً إلى أنه "في عام 2018 فقط، وصلت قيمة مساعدات الصندوق لأكثر من 2.1 مليار ريال أو 585 مليون دولار أميركي شملت 206.7 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية، و378.6 مليون دولار أميركي كمساعدات تنموية".

ولفتت إلى أن "هذه المساعدات توزعت جغرافياً على 70 بلداً في مختلف أنحاء ​العالم​ من بينها 451.8 مليون دولار أميركي للدول العربية".