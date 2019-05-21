أعلن المستشار النمساوي، ​سيباستيان كورتز​ عن إقالة وزير الداخلية هيربرت كيكل الذي ينتمي إلى حزب "الحرية" اليميني المتطرف، من منصبه إثر تسريب شريط مصور بشأن الحصول على تمويل روسي، الأمر الذي تسبب بفضيحة مدوية لهذا الحزب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المستشار النمساوي يقيل وزير الداخلية من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.