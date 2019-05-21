الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة

أعلنت جماعة "​أنصار الله​" الحوثية في ​اليمن​ تنفيذ هجوم جوي بطائرة "قاصف 2كا" مسيرة، استهدف مطار ​نجران​ جنوب غربي ​السعودية​، بحسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم "​الحوثيين​".

ونقلت "المسيرة" عن مصدر في سلاح الجو المسير، أن العملية استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران، وأسفرت عن نشوب حريق في المكان.

ويأتي الهجوم غداة إعلان قوات التحالف العربي، إعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاه مدينتي الطائف وجدة التابعتين ل​مكة المكرمة​ غرب السعودية، في حين نفت الجماعة صلتها بالعملية.

ووفقاً "أنصار الله"، فإن قاصف "كا2" طائرة مسيرة تنفجر من أعلى إلى أسفل بمسافة 20 متراً وبشكل متشظي ولديها القدرة على حمل كمية كبيرة من المواد المتفجرة.

وكشفت الجماعة، الستار عن طائرة "قاصف كا2" في العاشر من كانون الثاني، ودشنتها بشن هجوم على عرض عسكري في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب اليمن.