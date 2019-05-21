الحجار: ما حصل بالامس من محاولة البعض اقتحام السراي الحكومي غير مقبول

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما حصل بالامس من محاولة البعض اقتحام ​السراي الحكومي​ غير مقبول، الناس لا يمكن أن تتحمل أكثر وإنتبهوا قبل ما نندم جميعنا".

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