توقف تطبيق التحكم المروري وموقعه الالكتروني عن العمل

أعلنت ​هيئة ادارة السير​ والاليات والمركبات توقف التطبيق الهاتفي TMO Lebanon والموقع الالكتروني http://tmo.gov.lb عن العمل بسبب عطل تقني طارئ، مؤكدة أنّ العمل جار لاصلاحه بأسرع وقت.

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