جابر: وصلنا إخبار عن تردد الخليجيين بالقدوم الى لبنان بسبب أزمة الاشغال بالمطار

اعتبر النائب ​ياسين جابر​، ان "اعلان وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس، بأن الأعمال في ​مطار بيروت الدولي​ لن تنتهي في حزيران كما كان مخططا له، أثار لغطا كبيرا، كاشفا عن تلقيه شكاوى عديدة في هذا الاطار".

وأكّد جابر في حديث اذاعي ان "وصلنا إخبار عن تردد الخليجيين بالقدوم الى ​لبنان​ بسبب أزمة المطار ، ولكن هناك عمل بالإتجاه الصحيح بالرغم من الإمكانيات المحدودة" مضيفا ان المطار في وضعه الحالي يستقبل عدد ركاب أكثر بكثير من قدرته الإستيعابية، لذلك كان من الضروري أن نقوم بإعادة تأهيله" ولفت الى ان "ما يسمعه ​المغتربون​ والسياح عن الإضرابات ليس سوى فترة صعبة وستمر، فلبنان بحاجة ماسة إقتصادياً لعودة المغتربين والسياح لضخ الأموال في البلد وتحريك العجلة الإقتصادية".