الشركات المستوردة للنفط استأنفت تسليم المحروقات

استأنفت الشركات المستوردة للنفط في ​لبنان​، تسليم ​المحروقات​ بعد تعليق ​الجمارك اللبنانية​ الاضراب اليوم، وتم انزال كميات كبيرة من ​البنزين​ وتزويد كل محطات بيع المحروقات حاجاتها من المشتقات النفطية.

وفي وقت سابق أكد مستشار نقابة أصحاب المحطات ​فادي أبو شقرا​ أن "مشكلة ​المحروقات​ حلت، واعتبارا من الثامنة صباحا ستبدأ الشركات بدفع البيانات في ​الجمارك​ و​الصهاريج​ بتحميل المحروقات والتوجه الى المحطات".