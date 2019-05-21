استأنفت الشركات المستوردة للنفط في لبنان، تسليم المحروقات بعد تعليق الجمارك اللبنانية الاضراب اليوم، وتم انزال كميات كبيرة من البنزين وتزويد كل محطات بيع المحروقات حاجاتها من المشتقات النفطية.
وفي وقت سابق أكد مستشار نقابة أصحاب المحطات فادي أبو شقرا أن "مشكلة المحروقات حلت، واعتبارا من الثامنة صباحا ستبدأ الشركات بدفع البيانات في الجمارك والصهاريج بتحميل المحروقات والتوجه الى المحطات".
كانت هذه تفاصيل خبر الشركات المستوردة للنفط استأنفت تسليم المحروقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.