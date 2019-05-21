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الشركات المستوردة للنفط استأنفت تسليم المحروقات

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استأنفت الشركات المستوردة للنفط في ​لبنان​، تسليم ​المحروقات​ بعد تعليق ​الجمارك اللبنانية​ الاضراب اليوم، وتم انزال كميات كبيرة من ​البنزين​ وتزويد كل محطات بيع المحروقات حاجاتها من المشتقات النفطية.

وفي وقت سابق أكد مستشار نقابة أصحاب المحطات ​فادي أبو شقرا​ أن "مشكلة ​المحروقات​ حلت، واعتبارا من الثامنة صباحا ستبدأ الشركات بدفع البيانات في ​الجمارك​ و​الصهاريج​ بتحميل المحروقات والتوجه الى المحطات".

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