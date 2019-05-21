رئيس مطار بيروت: مشروع إعادة تموضع "الكونتوارات" الأمنية سيرفع القدرة الإستيعابية للمطار

أكّد رئيس ​مطار ​بيروت​ الدولي​ ​​فادي الحسن​​، ان مشروع إعادة تهيئة مبنى الركاب الحالي في ​المطار​، بدأ منذ شهرين ونعمل على إعادة تموضع "الكونتوارات" الأمنية مما سيسهل حركة وصول ومغادرة المسافرين، موضحا ان بالنسبة للركاب المغادرين سيكون هناك أعداد إضافية لكونتوارات ​الأمن العام​ فبدل ال 22 سيكون هناك 26 أما للوصول فسيرتفع العدد من 16 الى 24."

وأعلن الحسن في حديث إذاعي، "ان هدفنا رفع القدرة الإستيعابية للمطار، وقد وافق مدير العام الامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ على زيادة 65 عنصرا من الأمن العام للمطار، وسنستمر خلال ​عيد الفطر​ بالمشروع ولكن لن نقع في نفس مشكلة ​عيد الفصح​ والتي أقفلنا فيها بحدود نصف الكونتوارات بسبب ورشة العمل التي كانت قد بدأت مما سببت أزمة في المطار."