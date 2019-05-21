فادي جريصاتي: وزارة الداخلية لن تتراخى مع المخالفين بالنسبة للكسارات والمقالع

لفت وزير البيئة فادي جريصاتي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الداخلية ريا الحست بعد التوقيع على خطة عمل مشتركة حول البيئة إلى أن "التلوث صحة وعلينا حماية لبنان الجميل وعلينا حماية صحتنا وصحة أولادنا ونحن في الاتفاق لدينا عدة محاور ومنها المحافر والمقالع والكسارات والنفايات الصلبة وتقييم الاثر البيئي ونهر الليطاني".
وأكد "أننا سنطبق القانون على الجميع وبالنسبة للكسارات والمقالع وزارة الداخلية لن تتراخى مع المخالفين بعد المهلة المحددة أي بعد 21 حزيران"، مشيراً إلى "أننا سنقوم بكل التوعية بشان البيئة مع كل البلديات والمطلوب هو احترام دراسات الأثر البيئي والقوانين ووزارة الداخلية هي يدنا اليمين وسنطبق من خلالها القانون".
وأشار إلى "اننا نؤكد حرصنا على البيئة واشكر وزارة الداخلية على تقديرها لدور المجلس الوطني للمقالع والكسارات ولبنان سيكون أخضر أكثر بكثير"، لافتاً إلى "اننا سنطبق لامركزية النفايات وسنتشارك مع وزارة الداخلية في الحد من المكبات العشوائية واحراق النفايات ونحذر من الاستمرار في احراق الاطارات في طرابلس".
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