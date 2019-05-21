ريا الحسن: تراخيص الكسارات هي من صلاحيات الهيئة العليا للمقالع والكسارات

اشارت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ خلال توقيعها مع وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ على خطة عمل مشتركة في مجال البيئة في وزارة الداخلية، الى انه "لديها قناعة ثابتة بأن تراخيص الكسارات هي من صلاحيات الهيئة العليا للمقالع والكسارات وليس الداخلية، لذا تم تحويل كافة هذه الملفات الى المرجع الصالح".

واعتبرت الحسن ان "البيئة جزء لا يتجزأ من الصورة الحضارية للبنان وحولت كل الملفات التي تتعلق ب​المقالع والكسارات​ والتي كانت موجودة في الداخلية الى ​وزارة البيئة​".