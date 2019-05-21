النقب: تصريح مدع عام ضد 3 قاصرين بمحاولة قتل آخر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في مدينة بئر السبع صباح اليوم، الثلاثاء، تصريح مدع عام ضد 3 مشتبهين (16 عاما) من منطقة النقب، جنوبي البلاد، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بمحاولة قتل آخر (14 عاما) بغرز قضيب حديدي برأسه في محل تجاري في بلدة السيد بالنقب.
وجاء في تصريح المدعي العام أنه "بتاريخ 6.05.2019، وصل بلاغ إلى مركز الشرطة، مفاده تحويل فتى (14 عاما) للعلاج من مفترق حورة إثر تعرضه لإصابة. وتبين وفقا للتحقيقات الأولية للشرطة، والتي وصلت إلى المستشفى، أنه تم الاعتداء على الفتى في محل تجاري في بلدة السيد، من قِبل ثلاثة فتية والذين تم اعتقالهم، بشبهة غرز قضيب حديدي برأس الفتى".
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