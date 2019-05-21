دراسة: "إنستغرام" ىمنصّة لحملة ممنهَجَةٍ ضدّ ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة لمؤسسة إيطالية مستقلّة عن حملةٍ منسقةٍ مناهضةٍ للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكّدةً وقوع هجمات إلكترونية ممنهجةٍ لنشر "رسالة خبيثة مناهضة لترامب"، من خلال حسابات عبر تطبيق تبادل الصّور "إنستغرام" التّابع لشركة "فيسبوك".

وقال التطبيق إنّه يحقّق في صحّة ما أوردته الدّراسة وإنّه قام بإزالة بعض الحسابات التي ذكرتها، خاصّةً بعد أن ثبت من قبل وقوع هجمات إلكترونية على خصوم لترامب خاصة خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016 عندما تحدثت أنباء عن انتشار متصيدين روس في مواقع التواصل الاجتماعي لتقويض المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقالت شركة "جوست داتا" الإيطالية لتحليل البيانات إن الرئيس الأمريكي يواجه الآن أساليب مشابهة غير مشروعة، وإن كانت على نطاق محدود، تشمل إنشاء حسابات زائفة وشن هجمات إلكترونية منسقة.

وقال مدير الأبحاث في "جوست داتا" أندريا ستروبا "لقد كشفنا عن عملية صغيرة هي على الأرجح جزء من شيء أكبر؛ أشعر أن شخصًا ما يقوم بتجربة شيء، يختبر الأجواء، إنهم يعرفون ما يقومون به".

وأوضحت الدراسة أن بعض الحسابات خرقت على ما يبدو قواعد استخدام "إنستغرام" ومنها على سبيل المثال استخدام صور مسروقة من أفراد آخرين أو العمل بالتزامن مع حسابات أخرى لنشر رسائل خبيثة.

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ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن متحدث باسم "إنستغرام" إن الشركة تحقق "في الحسابات المعنية وأزلنا بالفعل حسابات اكتشفنا أنها انتهكت سياساتنا".

وقال ستروبا إن الأبحاث التي أجراها حدّدت نحو 52 ألف حساب على "إنستغرام" مناهضة لترامب على وجه العموم وتستخدم مفاتيح الوسوم، منها ما يدعو لمسائلة الرئيس. وكثير منها حسابات حقيقية تخلط بين توجيه رسائل شخصية وسياسية.

ومن بين الحسابات نحو 350 "حسابًا مشبوهًا" مخصّصة بالكامل تقريبًا للتهكم على الرئيس الأمريكي، وقد نشرت تلك الحسابات نحو 121 ألف تدوينة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016 جذبت نحو 35.2 مليون تفاعل منها إعجابات وتعليقات.

وأضاف ستروبا أنّ "ما يمكن أن تقوله هو أن هذه الحملة الرقمية ضد ترامب تستخدم بعضا من نفس الأساليب التي استخدمت للهجوم على هيلاري كلينتون في 2016".

ويصل عدد مستخدمي تطبيق "إنستغرام" إلى مليار مستخدم، مما يدل على صغر عدد الحسابات التي راجعتها "جوست داتا" بالمقارنة بالعدد الإجمالي؛ لكن محللين يقولون إنه حتى العدد المحدود من المستخدمين يملك إحداث تأثير كبير إذا تمكن من نشر الرسائل على نطاق واسع.