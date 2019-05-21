



واضاف ان "ﻓــﺮق اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟﺒﺎﻟﻎ 16 أﻟﻔﺎ و310 ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺳــﺘــﻮزع ﺑﻨﺴﺒﺔ 60% ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ و40% ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻻﻋﻤﺎر". وﻗــﺎل المتحدث اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﺣﺴﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ اﻟﺼﺒﺎح ان "اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻠﻢ الموافقة ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ من وزارة اﻟﺤﺞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﺄن زﻳــﺎدة ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺮاق اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻰ 50 أﻟﻒ ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻻﺻﻠﻴﺔ المعتمدة ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 33 أﻟﻔﺎ و690 ﻣﻘﻌﺪا"، مبينا اﻧﻪ "ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ الموافقة ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻋﻼن اﺳﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﻘﺮﻋﺔ اﻟﻌﺎم المقبل 2020 ﻻﻛﻤﺎل ﻓــﺮق ﻋــﺪد المقاعد المتحصل وﺻــﻮﻻ اﻟﻰ 50 أﻟــﻒ ﻣﻘﻌﺪ ﺑﻌﺪ اﻋــﻄــﺎء ﺣﺼﺔ اﻗﻠﻴﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن وﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﺸــﻬــﺪاء".واضاف ان "ﻓــﺮق اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟﺒﺎﻟﻎ 16 أﻟﻔﺎ و310 ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺳــﺘــﻮزع ﺑﻨﺴﺒﺔ 60% ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ و40% ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻻﻋﻤﺎر". وكان مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اعلن، في (18 نيسان 2019)، ان المملكة العربية السعودية وافقت على زيادة عدد الحجاج العراقيين الى خمسين الف حاج وحاجة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق: لم نتسلم موافقة السعودية بشأن زيادة 50 الف مقعد للحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.