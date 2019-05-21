فريق أممي يعثر على 12 مقبرة جماعية شمالي العراق

وفي التقرير، قال رئيس الفريق المحامي البريطاني كريم أسد أحمد خان، إن "الجهود ركزت على ثلاثة تحقيقات أولية هي مجزرة الأقلية الإيزيدية في 2014، والجرائم المرتكبة في الموصل بين 2014 و2016، والقتل الجماعي لمجندين عراقيين في تكريت في يونيو 2014".
وبدأ الفريق عمله في تشرين الاول 2018 مع أول مقبرة جماعية عثر فيها على رفات ضحايا تنظيم "داعش" في مارس وأبريل في قرية كوجو بجبال سنجار شمال غربي العراق من حيث تتحدر نادية مراد.
وأعلن خان أن "التقدم أبطأ مما كان متوقعا" في التحقيق، وشدد على ضرورة تحديد "القنوات الفعالة والواضحة" لاستخدام الأدلة في المحاكم العراقية.
وكانت الحكومة العراقية رفضت الدعوات لفتح تحقيق أممي رغم توفر أدلة على وجود أكثر من 200 مقبرة جماعية في العراق لضحايا تنظيم "داعش" في المناطق التي احتلها بشمالي العراق عام 2014.
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