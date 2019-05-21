المرور تعلن عن طباعة ﺗﺴﻠﺴﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ارﻗﺎم العقود المرورية

وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﻋﻼم ﻓﻲ المديرية اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻣﺆﻳﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ لصحيفة الصباح الرسمية، ان "ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ المشكلة ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــــﻮزارة ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺔ آﻟﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﺑــﺘــﺪاء ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣــﻄــﺒــﻌــﺔ ﺷـــﻬـــﺪاء اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ، وﺻـــــﻮﻻ اﻟــﻰ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص اللتين ﺗﻌﺎﻗﺪت اﻟــــــــﻮزارة ﻣــﻌــﻬــﻤــﺎ، وﺑـــﻌـــﺪﻫـــﺎ اﻟــــﻰ المكاتب المجازة رﺳــﻤــﻴــﺎ ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ للمواطنين ﺑــﻨــﻔــﺲ اﻻﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻘــﺪﻳــﻤــﺔ المعتمدة ﻣﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــــــﻮزارة".



واضاف ان وزارﺗﻪ "ﺳﺘﺘﺨﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺟــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ او المكاتب ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل رﻓــﻌــﻬــﺎ ﻟــﻼﺳــﻌــﺎر المحددة"، ﻻﻓﺘﺎ اﻟــﻰ ان "ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫــﺬه اﻵﻟﻴﺔ ﺳـــﻴـــﺘـــﻢ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻻﺳﺒﻮع المقبل، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ان اﺳﺘﻐﻞ ﺑﻌﺾ ﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮس اﻧﺸﻐﺎل المديرية ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل المتعلقة ﺑــﻤــﺸــﺮوع اﻟــﻌــﻘــﻮد اﻻﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺧــﻼل اﻻﺷﻬﺮ المقبلة، ﻟــﻴــﺮﻓــﻌــﻮا اﺳـــﻌـــﺎر ﺑــﻴــﻌــﻬــﺎ".



وتابع ﺳﻠﻤﺎن ان "ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣـــﺮاﺣـــﻞ المشروع اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، ﺗـــﻬـــﺪف اﻟــﻰ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻓــﻀــﻞ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت للمواطنين ﻣﻦ ﺧـــﻼل اﺗــﺒــﺎﻋــﻬــﺎ ﻷﺣـــﺪث اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ العالمية ﻓــﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ المركبات وﻧــﻘــﻞ ﻣﻠﻜﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، اﺿﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ المنظومة المرورية بين ﺑﻐﺪاد وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد المتبقية ﺑﻨﻈﺎم ﻣﺮوري ﻣﻮﺣﺪ وارﻗــﺎم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮﺣﺪة ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ وﻓﻖ اﺣﺪث اﻻﻧﻈﻤﺔ المرورية العالمية اﺳﻮة ﺑﺒﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ المتطورة".



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