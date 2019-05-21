مقتل 10 حوثيين بنيران الجيش اليمني في البيضاء ومأرب

قتل 10 عناصر من ميلشيا الحوثي الانقلابية، فجر الثلاثاء، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في محافظتي البيضاء ومأرب، فيما تم إحباط محاولة تسلل للانقلابيين بمحافظة تعز.

ففي محافظة البيضاء، نصبت وحدات من الجيش الوطني كميناً محكماً لمجموعة من عناصر مليشيا الحوثي بعد أن تم رصدها وهي تحاول التسلل إلى أحد المواقع في جبل "القرحا" بمديرية ناطع.

وحسب بيان صادر عن الجيش اليمني، فقد أسفر الكمين عن مقتل 6 من عناصر المليشيات وإصابة 9 آخرين، فيما لاذ من تبقى من تلك العناصر بالفرار مخلفة وراءها أسلحتها وجثث قتلاها.

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وعلى صعيد محافظة مأرب شرقي اليمن، استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية غرب صرواح؛ ما أسفر عن سقوط أكثر من أربعة قتلى وعدد من الجرحى، وفقا لمصادر عسكرية.

وفي محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي مقبنة وجبل حبشي، غرب المحافظة.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

كما صدت قوات الجيش الوطني هجوما لمليشيا الحوثي الانقلابية في محيط جبل هان غربي مدينة تعز، وأجبرت عناصر المليشيا على الفرار، بعد تكبيدها خسائر فادحة.

ووفقا لإحصائيات صادرة عن الجيش اليمني، فقد بلغ عدد قتلى مليشيا الحوثي الانقلابية منذ مطلع شهر رمضان أكثر من 800، أغلبهم في جبهة الضالع، جنوبي البلاد.