شرطة نيوزيلندا تتهم رسميا منفذ هجوم المسجدين بالقيام بعمل إرهابي

جدة - عمرو شويل ولنجتون -الخليج 365:

تم توجيه تهمة الإرهاب رسميا الثلاثاء لمنفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا التي قضى فيها 51 مسلما، وفق الشرطة النيوزيلندية.

وقالت الشرطة في بيان إن “تهمة الشروع في عمل إرهابي بموجب البند 6-إيه من قانون مكافحة الإرهاب 2002، وجهت إلى برنتون تارنت”.

وقالت الشرطة إنه إضافة إلى تهمة الإرهاب، يواجه تارنت 51 اتهاما بالقتل و40 اتهاما بمحاولة القتل في الهجمات التي وقعت في 15 آذار/مارس في المدينة الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.