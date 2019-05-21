"جيف جوردون" لا يستبعد ضرب إيران وقرب نهايتها

قال جيف جوردون، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني ما يقول بشأن إيران، مؤكداً أنه قد يقوم بتوجيه ضربات ضدها.
كان ترامب كتب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية لها".
وأكد جوردون، في تصريحات وفقاً لـ"العين الإخبارية"، والذي عمل أيضاً كمستشار للأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية، أن الرئيس ترامب نفذ بالفعل ما وعد به سابقاً واستهدف داعش بضربات جوية داخل سوريا، وقد يقوم بضرب إيران أيضاً.
وأشار جوردون إلى أن الولايات المتحدة دمرت نصف البحرية الإيرانيه في يوم واحد عام ١٩٨٨، ومن الممكن أن تفعل هذا مجدداً عند الحاجه بدون تردد.
وأعاد جوردون إلى الأذهان ما قامت به الولايات المتحدة خلال عملية "فرس النبي" أثناء الحرب "الإيرانية - العراقية" عام ١٩٨٨، عندما كانت تحرس ناقلات النفط عبر الخليج وإحدى فرقاطات البحرية الأمريكية "يو إس إس صموئيل بي روبرتس" اصطدمت بلغم خلف ضرراً بالغاً بالسفينة، فقررت الولايات المتحدة معاقبة إيران، وقامت البحرية الأمريكية بتدمير وإلحاق أضرار بالغة بنصف البحرية الإيرانية في يوم واحد فقط.
وأكد المتحدث السابق باسم البنتاجون أن واشنطن يمكنها فعل هذا ثانية بإيران عند الحاجة.
ودفعت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بحاملة طائرات وقاذفات بي 52 الاستراتيجية وصواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط، رداً على ما قالت إنه تهديد إيراني ضد مصالحها في المنطقة، دون الكشف عن طبيعة تلك التهديدات.
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