اجتماع عربي يناقش مخاطر مفاعل بوشهر النووي الإيراني

انطلق أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وقال مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بالجامعة العربية، فادي حنا أشعيا، إن الاجتماع يناقش على مدى يومين مخاطر مفاعل بوشهر النووي الإيراني، وفقا للعين الإخبارية.

وأوضح أشعيا، في تصريحات للصحفيين، أن الاجتماع يناقش كذلك مقترحا لإنشاء لجنة الخبراء العرب المعنية بإعداد مشروع معاهدة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

Advertisements

كما يبحث القدرات النووية الإسرائيلية والتنسيق العربي في الدورة 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر/أيلول 2019.

وأشار إلى أن الاجتماع يعقد بصفة دورية لمناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الدولية لتقييم المؤتمرات الدولية لنزع السلاح التي عقدت خلال الفترة الماضية، والتي كان أحدثها اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي سيعقد عام 2020 في نيويورك.

وأكد أهمية الاجتماع لتنسيق المواقف العربية للعام المقبل قبيل التوجه لهذا المؤتمر في نيويورك وكذلك التحرك العربي لتفعيل القرار الذي تم اتخاذه في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الذي سيعقد في نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.