دونالد ترامب: لم نسع إطلاقا لإجراء مفاوضات مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن بلاده لم تسع إطلاقا لإجراء مفاوضات مع إيران.

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر أن العقوبات الأخيرة ستجعل الاقتصاد الإيراني مستمر في الانهيار.

كان ترامب قد هدد باتخاذ مزيد من الخطوات ضد إيران في حال عدم تغيير سلوكها، بحسب ما أكده البيت الأبيض.

ورغم تهديد ترامب فإن البيت الأبيض أشار إلى أنه يتمنى أن تغير إيران سلوكها، تجنبًا لأي تصعيد ضدها.

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وكان ترامب قد أكد، الأربعاء، أن إيران سوف ترضخ للضغوط، قريبا وستطلب بدء حوار مع الولايات المتحدة، رغم التوتر المتصاعد بين البلدين.

وشددت واشنطن من العقوبات المفروضة على طهران، كما تم تصنيف مليشيا الحرس الثوري كمنظمة إرهابية على القوائم الأمريكية.

وبعد عام من إعلان واشنطن انسحابها من اتفاق إيران النووي المبرم في 2015، أعلنت طهران في 8 مايو/أيار تعليق العمل ببعض الالتزامات الواردة فيه.

في اليوم نفسه، شددت واشنطن عقوباتها على الاقتصاد الإيراني، وأعلن البنتاجون إرسال سفينة حربية وبطاريات باتريوت إلى منطقة الخليج إلى جانب حاملة الطائرات العملاقة "لينكولن" لردع أي هجوم إيراني محتمل.