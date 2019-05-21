شاهد.. ملاحقات برلمانية لنظام الحمدين وأدواته التخريبية في فرنسا

عرضت قناة "مباشر قطر" تقريرًا عن ملاحقات برلمانية فرنسية لنظام الحمدين وأواته التخريبية، وتضييق الخناق على نظام تميم بن حمد وأدواته التي يستعملها في اختراق باريس.

وأكد التقرير أنه مع مرور الوقت، تتكشف حقيقة نظام الحمدين الداعم للإرهاب إلى كثير من الدول، حيث تتجه فرنسا خلال هذه الفترة الراهنة إلى تضييق الخناق على نظام تميم بن حمد وأدواته التي يستعملها في اختراق باريس، سواء كان من خلال الإخوان وانتشارهم في فرنسا، أو بعض الجمعيات التي تتخذ من العمل الخيري ستارًا لممارسة دورها المشبوه.

وبدأت هذه الخطوات التي تتخذها فرنسا اليوم ضد الحمدين، من البرلمان، حيث وقع عشرات النواب البرلمانيين على رسالة تطالب فيها النائبة ليديا جيروس، الرئيس إيمانويل ماكرون بالتصدي إلى خطر تنظيم الحمدين وجماعات الإسلام السياسي التي يدعمها في باريس، من خلال إعلان الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وحل المنظمات المرتبطة بها مثل ائتلاف مسلمى فرنسا.