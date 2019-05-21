مُعارض قطري: حكومة تميم وأبيه ارتكبت خيانات كبرى في حق قطر وشعبها

قال المعارض القطري، جابر الكحلة المري، أن عصابة تميم بن حمد ووالده ارتكبوا خيانات كبرى في حق قطر وشعبها، وفي حق الإسلام وفي حقوق بلاد الإسلام والمسلمين ومنها داخليا وخارجيا.

وأضاف المعارض القطري، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن القطريين ضد سياسة حكومة تميم ولو لم يصرحوا بذلك، سوف أثبت ذلك فى عدة تغريدات، والحكومة تحاول من خلال إعلامها إثبات عكس ذلك ومن خلال الأجهزة الأمنية لقمع الأحرار".

وتابع جابر المري: "كل يوم يمضى من أزمة قطر يكتشف القطريين ضعف تميم لإدارة الدولة وشؤون القطريين، بينما يستغل موارد الدولة لتثبيت حكما بُنى على غدر قطر والأسرة الحاكمة والشعب، لا زال هذا الطائش تحت وصاية أهل الغدر الحمدين".