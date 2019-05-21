أكد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري في حديث اذاعي العمل على تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الدفاع الاعلى الذي يطالب بإزالة السقوف والجدران الإسمنتية في مخيمات النازحين، مشيرا الى انه "سيتم عقد اجتماعات يوم الخميس المقبل مع المنظمات الدولية والجيش للعمل على تأمين خيم وشوادر للعائلات لتكون بديلاً عن الإسمنت".
وينص قرار مجلس الدفاع الاعلى على ازالة مخيمات النازحين السوريين القاطنين في مخيمات مشيدة من الإسمنت في منطقة عرسال.
كانت هذه تفاصيل خبر الحجيري: العمل جار لتنفيذ قرار ازالة مخيمات النازحين المشيدة بالاسمنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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