الحجيري: العمل جار لتنفيذ قرار ازالة مخيمات النازحين المشيدة بالاسمنت

أكد رئيس بلدية عرسال ​باسل الحجيري​ في حديث اذاعي العمل على تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الدفاع الاعلى الذي يطالب بإزالة السقوف والجدران الإسمنتية في مخيمات النازحين، مشيرا الى انه "سيتم عقد اجتماعات يوم الخميس المقبل مع المنظمات الدولية و​الجيش​ للعمل على تأمين خيم و​شوادر​ للعائلات لتكون بديلاً عن الإسمنت".

وينص قرار مجلس الدفاع الاعلى على ازالة مخيمات ​النازحين السوريين​ القاطنين في مخيمات مشيدة من الإسمنت في منطقة عرسال.