النشرة: الادارات الحكومية في محافظة النبطية التزمت الاضراب

اشار مراسل "​النشرة​" في النبطية، ان الادارات الحكومية في ​محافظة النبطية​ التزمت بدعوة ​رابطة موظفي الادارة العامة​ الى الاضراب الذي شمل ​السراي الحكومي​ في النبطية وكافة الادارات الرسمية والحكومية، على ان يستمر الاضراب حتى اشعار آخر.

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