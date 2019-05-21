ضاهر: موظفو الجمارك ينتظرون تجاوب الحكومة والسياسيين مع مطالبهم

أشار مدير عام الجمارك بدري ضاهر في حديث صحفي إلى ان "هناك حلحلة ظهرت لكلف المحروقات، وانه طلب من موظفي الجمارك تسيير أمور الناس والعودة الى العمل تفادياً للتعطيل الذي يسبّبه اعتكافهم، رغم انّ إضرابهم مُحقّ.
ولفت الى انّ مطالب موظفي الجمارك محقّة، "فهم يعترضون على الحسومات التي طالت تعويضاتهم المسمّاة أجور أعمال إضافية، والتي لا علاقة لها بخزينة الدولة".
وأشار ضاهر الى انّ موظفي الجمارك ينتظرون تجاوب الحكومة والسياسيين مع مطالبهم المحقّة، حيث يعتبرون انه يجب ان تميّزهم الحكومة قليلاً عن بقية موظفي القطاع العام وألّا تشملهم التدابير نفسها، لأنهم مسؤولون عن جباية مجمل إيرادات الدولة.
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