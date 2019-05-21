اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "كالعادة، وبحجة تحصيل أموال للخزينة، يلحظ مشروع ​الموازنة​ عددا هائلا من الإعفاءات على الغرامات المستحقة، خاصة على المؤسسات والشركات ذات الرساميل والمداخيل الكبيرة، أو تخفيضها للحد الأدنى، بكلام اخر نقول للذي التزم وسدد انك "غبي، وللذي تمنع وتهرب، برافو".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: الاعفاءات على الغرامات بالموازنة تكرم المتهربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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