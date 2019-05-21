أكد مستشار نقابة أصحاب المحطات فادي أبو شقرا أن "مشكلة المحروقات حلت، واعتبارا من الثامنة صباحا ستبدأ الشركات بدفع البيانات في الجمارك والصهاريج بتحميل المحروقات والتوجه الى المحطات".
وفي وقت سابق أكد مدير عام الجمارك بدري ضاهر انّ هناك حلحلة ظهرت، وانه طلب من موظفي الجمارك تسيير أمور الناس والعودة الى العمل تفادياً للتعطيل الذي يسبّبه اعتكافهم، رغم انّ إضرابهم مُحقّ.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو شقرا: أزمة المحروقات حلّت والصهاريج ستنطلق اليوم لكي تتزود بالوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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