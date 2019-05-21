أبو شقرا: أزمة المحروقات حلّت والصهاريج ستنطلق اليوم لكي تتزود بالوقود

أكد مستشار نقابة أصحاب المحطات ​فادي أبو شقرا​ أن "مشكلة ​المحروقات​ حلت، واعتبارا من الثامنة صباحا ستبدأ الشركات بدفع البيانات في ​الجمارك​ و​الصهاريج​ بتحميل المحروقات والتوجه الى المحطات".

وفي وقت سابق أكد مدير عام الجمارك ​بدري ضاهر​ انّ هناك حلحلة ظهرت، وانه طلب من موظفي الجمارك تسيير أمور الناس والعودة الى العمل تفادياً للتعطيل الذي يسبّبه اعتكافهم، رغم انّ إضرابهم مُحقّ.