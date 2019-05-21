جريحان بحادث اصطدام على طريق جويا وتدهور دراجة نارية على طريق معروب

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن جريحا سقط نتيجة اصطدام ​سيارة​ بحائط اسمنتي على طريق عام جويا صور. كما أفادت بأن جريحا سقط نتيجة تدهور دراجة نارية على طريق عام معروب في صور.

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