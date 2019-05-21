رأى المكلف القيام بأعمال رئيس الاتحاد الاتحاد العمالي العام، حسن فقيه، "ان كفى الأسمر ما اصابه من تعنيف وتنكيل"، مشيرا الى ان "نعم هو مخطئ لكن كان يملك مواقف انسانية وكان رجلاً ناشطاً ومن المفترض أن ينتهي الأمر عند هذا الحد".
فقيه شدّد في حديث اذاعي على ان "اي شخص يعمل لمصلحة الفقراء يفترض أن يكون مدعوماً من قبل رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة،" موضحا ان "الاتحاد العمالي العام اليوم، في فترة انتقالية قد تستمر شهرين" كاشفا عن تبلغه ان "كل النقابات التي علقت عضويتها ستعود الى كنف الاتحاد".
كانت هذه تفاصيل خبر فقيه عن الأسمر: كفى الرجل ما أصابه من تعنيف وتنكيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.