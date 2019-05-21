فقيه عن الأسمر: كفى الرجل ما أصابه من تعنيف وتنكيل

رأى المكلف​ القيام بأعمال رئيس الاتحاد ​الاتحاد العمالي العام​، ​حسن فقيه​، "ان كفى الأسمر ما اصابه من تعنيف وتنكيل"، مشيرا الى ان "نعم هو مخطئ لكن كان يملك مواقف انسانية وكان رجلاً ناشطاً ومن المفترض أن ينتهي الأمر عند هذا الحد".

فقيه شدّد في حديث اذاعي على ان "اي شخص يعمل لمصلحة الفقراء يفترض أن يكون مدعوماً من قبل ​رئيس الجمهورية​ ورئيسي ​المجلس النيابي​ و​الحكومة​،" موضحا ان "الاتحاد العمالي العام اليوم، في فترة انتقالية قد تستمر شهرين" كاشفا عن تبلغه ان "كل النقابات التي علقت عضويتها ستعود الى كنف الاتحاد".