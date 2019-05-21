تورط اليمين المتطرف في النمسا بقضية فساد تنسف الائتلاف الحكومي

أعلن "حزب حرية ​النمسا​"، استعداده لسحب جميع وزرائه من ​الحكومة​ التي يشارك فيها مع المحافظين، بعد بث شريط فيديو على صلة بقضية فساد أدت إلى انهيار الائتلاف الحكومي.

ودعا المستشار المحافظ ​سيباستيان كورتز​ عن تنظيم انتخابات جديدة بعد أن أرغم نائبه ​هاينز كريستيان شتراخه​ زعيم حزب "حرية النمسا" على الاستقالة السبت قبل ​الانتخابات​ الأوروبية. ومنذ ذلك الحين، يتكهن الإعلام بان كورتز يسعى إلى إقالة وزير الداخلية المثير للجدل اليميني المتطرف هربرت كيكل الذي يعتبر أن مهامه تتعارض مع التحقيق حول شريط الفيديو.