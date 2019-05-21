تورط اليمين المتطرف في النمسا بقضية فساد تنسف الائتلاف الحكومي

أعلن "حزب حرية النمسا"، استعداده لسحب جميع وزرائه من الحكومة التي يشارك فيها مع المحافظين، بعد بث شريط فيديو على صلة بقضية فساد أدت إلى انهيار الائتلاف الحكومي.
ودعا المستشار المحافظ سيباستيان كورتز عن تنظيم انتخابات جديدة بعد أن أرغم نائبه هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب "حرية النمسا" على الاستقالة السبت قبل الانتخابات الأوروبية. ومنذ ذلك الحين، يتكهن الإعلام بان كورتز يسعى إلى إقالة وزير الداخلية المثير للجدل اليميني المتطرف هربرت كيكل الذي يعتبر أن مهامه تتعارض مع التحقيق حول شريط الفيديو.
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