فلاحت بيشه: إطلاق صاروخ علي السفارة الأميركية سياسة سعودية لإثارة الاضطراب

اشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي الايراني حشمت الله فلاحت بيشة رداً علي التهديدات الأميركية المتكررة ضد إيران، الى ان "إطلاق الصاروخ علي السفارة الأميركية والدعوة لعقد قمة عربية، كلاهما جزء من سياسة السعودية المثيرة للفوضي والاضطراب في المنطقة".
واضاف فلاحت بيشه في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "وقف عملية البحث عن الحقيقة في الكونجرس حول احداث 11 ايلول كان خيانة للشعب الأميركي، الذي لا يزال مستمراً". وأشار الى حادثتين، أولهما أطلاق صاروخين في المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأميركية ببغداد يوم الاثنين، والثاني "دعوة لعقد قمة عربية" من قبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للتشاور والتنسيق مع قادة مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي والجامعة العربية من أجل تشكيل تحالف ضد إيران، إن أمكن".
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