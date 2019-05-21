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وفاة فتى غواتيمالي خامس في مركز توقيف لسلطة الهجرة الأميركية

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توفي فتى عمره 16 عاما في مركز لشرطة دوريات مراقبة الحدود الأميركية في ​تكساس​ ليصبح خامس فتى أو طفل من ​غواتيمالا​ قضوا منذ كانون الأول الماضي بعد توقيفهم من جانب شرطة الحدود الأميركية.

وقالت سلطة ​الجمارك​ وحماية الحدود إن المراهق الذي تم توقيفه في منطقة ريو غراندي فالي بجنوب تكساس في 13 أيار بعد عبوره الحدود، وجد بلا حراك خلال تفقد في مركز ويسلاكو التابع للسلطة.

وذكرت السلطات إن سبب الوفاة غير معروف لكن ​تقارير​ وسائل الإعلام المحلية قالت إن الفتى كان قد أبلغ الأحد عن شعوره بتوعك وفحصه ممرض قال إنه مصاب بالانفلونزا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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