شرطة نيوزلندا توجه تهمة الضلوع في عمل إرهابي إلى منفذ هجوم المسجدين

أفادت قناة "الجزيرة" بأن ​الشرطة​ النيوزلندية وجهت تهمة الضلوع في عمل إرهابي إلى منفذ هجوم المسجدين إضافة إلى تهمة القتل.

وكان الشرطة النيوزيلندية قد أعلنت منذ شهرين سقوط العشرات بين قتلى وجرحى في هجومين وقعا على مسجدين في مدينة ​كرايست تشيرتش​ بجزيرة ساوث آيلاند، وأعلنت احتجاز ثلاثة رجال وامرأة بعد وقوع الهجومين.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثه الجاني بشكل مباشر على موقع فيسبوك لتوثيق ما قام بيه، يظهر فيه كيف اقتحم المسجد واستخدم سلاحا رشاشا وهاجم المصلين الذين وصل عددهم إلى نحو ثلاثمئة مصل بحسب ما ذكره رواد هذه المواقع.