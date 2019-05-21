السجن 12 عاما لطالب لجوء خطط لتنفيذ تفجيرات وهجوم بسكين في الدنمارك

قضت ​محكمة​ في ​الدنمارك​، بسجن طالب لجوء ب​السويد​ مؤيد الزعيبي لمدة 12 عاما، لتخطيطه لتنفيذ ​تفجير​ أو أكثر وهجوم بسكين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأميركية أن الزعيبي قام بأنشطته بالنيابة عن تنظيم "داعش"، وكان من المخطط أن يلتقي بشريكه في كوبنهاغن في 16 تشرين الثاني 2016 لتنفيذ هجوم على مكان غير معلوم، لكن الخطط فشلت بسبب القبض على شريكه، إلا أنه وجدت "بوضوح" محاولة لتنفيذ عمل إرهابي. وقررت المحكمة وهيئة المحلفين طرد الزعيبي من البلاد بعد تنفيذه الحكم.

وكانت ​الشرطة​ الدانمركية ألقت القبض على المدان الذي أكدت المخابرات السويدية تعاطفه مع "داعش" في كانون الأول 2017، بعدما تم تبرئته في وقت سابق من ذلك العام من تهمة إحراق مسجد شيعي في مدينة مالمو جنوب السويد.