مسؤول كردي يتعهد بإفشال "تعريب" كركوك

كشف مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة ​كركوك​ روند ملا محمود عن "جهود تبذل من أجل تعريب كركوك"، موضحًا أنه "لا يوجد أي اتفاق سري بين الأحزاب الكردستانية ومحافظ كركوك ​راكان الجبوري​، ونحن لا نبرم مثل هكذا اتفاقات على حساب شعبنا بل على العكس، نحن نعمل من أجل مصلحة وخدمة المحافظة".

وأشار ملا محمود إلى أن "الكرد وأحزابهم في كركوك مجبرون على التعامل مع الجبوري"، مبينُا أن "على الأحزاب الكردستانية العمل على حل المشاكل التي تواجهها المحافظة".

وبين ملا محمود "أننا كركوكيون وسنبقى، ونرجو من الأحزاب خارج المحافظة ألا تصرح عن الأوضاع فيها"، مشيرًا إلى أن "حزبه سيُفشل جميع الجهود التي تُبذل لتعريب المحافظة".

وشدّد على "أننا نقول لأولئك المسؤولين والجهة التي تعتبر كركوك محتلة و​الموصل​ (شام الشريف) إلى الجلوس على طاولة واحدة لاختيار محافظ جديد بدلًا من الحالي".