مجلس الوزراء الفلسطيني: محمود عباس سيشارك في قمة مكة الطارئة

أعلن ​مجلس الوزراء​ الفلسطيني عن مشاركة الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، في ​القمة العربية​ الطارئة بمكة ورحب بدعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لعقد القمة في ​مكة المكرمة​ يوم الخميس 30 أيار، مؤكداً تأييده الكامل لمخرجات هذه القمة الطارئة.

ودعا الملك سلمان إلى عقد قمتين طارئتين خليجية وعربية، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في ​السعودية​ و4 سفن قرب سواحل الإمارات.