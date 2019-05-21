مجلس الوزراء الفلسطيني: محمود عباس سيشارك في قمة مكة الطارئة

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني عن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القمة العربية الطارئة بمكة ورحب بدعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لعقد القمة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 أيار، مؤكداً تأييده الكامل لمخرجات هذه القمة الطارئة.
ودعا الملك سلمان إلى عقد قمتين طارئتين خليجية وعربية، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية و4 سفن قرب سواحل الإمارات.
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