الشرطة الفرنسية تخلي برج إيفل بعد محاولة شخص تسلقه

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press أخلت الشرطة الفرنسية برج إيفل، بعد محاولة شخص تسلقه، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.