أقوى موجة حر تبدأ اليوم.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 3 أيام مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الثلاثاء، ستشهد حالة الطقس ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات على أغلب الأنحاء، حيث تسجل القاهرة 35 درجة.

وأضاف شاهين لـ"الخليج 365"، يستمر الارتفاع في درجات الحرارة حتى يوم الخميس حيث تبدأ اليوم موجة حر جديدة تصل إلى ذروتها يوم الخميس حيث تسجل درات الحرارة على القاهرة 44 درجة .

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وتابع: "بداية من يوم الجمعة تتراجع درات الحرارة مرة أخرى بشكل تدريجي أيضًا، بواقع درجتين إلى 3 درجات لتسجل القاهرة 40 درجة".

وأكد أن الارتفاع في درجات الحرارة خلال الصف الثاني من شهر الربيع أمر طبيعي، حيث أن طبيعة الجزء الثاني أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلات درجات الحرارة في الصيف ولكن نسب الرطوبة تكون أقل، ما يعطينا إحساسًا أقل بالحرارة من الدجات المعلنة.

وعن حركة الرياح، أكد شاهين أنها ستكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، بينما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة في الشمال أيضًا.​