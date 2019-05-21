مقترح برلماني بتشديد اختبارات الحصول على رخصة قيادة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن تشديد اختبارات الحصول على رخصة القيادة للحد من انتشار حوادث الطرق في مصر.

وقالت النائبة إنه حوادث الطرق منتشرة بشكل كبير في مصر، وتحتل مرتبة متقدمة في الدول الأكثر تعرضًا للحوادث، ما يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات للحفاظ على سلامة المواطنين.

ولفتت إلى أن الإحصائيات العالمية في حوادث الطرق، تشير إلى أن ما يقرب من 1.3 مليون إنسان يفقدون حياتهم في حوادث الطرق كل عام، منهم 12 ألف حالة وفاة في مصر وحدها، كما أنه وفق الجهاز المركزي للإحصاء فإن حوادث السيارات على الطرق في النصف الأول من 2018 بلغ 4426، فنسبة الحوادث لا تزال مرتفعة حيث أن عدد الوفيات من جراء حوادث النصف الأول من العام الجاري بلغ 1560 شخصًا.

Advertisements

وتابعت رزق الله: "أظهرت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن النسبة الأكبر من ضحايا حوادث الطرق في مصر خلال عام 2018 كانت من الشباب في الفئة العمرية بين 25-44 سنة بنسبة 43.5% من إجمالي المتوفين، بعدد 270 متوفيًا، وحلت في مرتبة لاحقة الفئة العمرية بين 45-64 سنة بنسبة 22.7% بـ 141 متوفيًا، يليها الفئة العمرية بين 20-24 سنة بنسبة 13.5% بـ 84 حالة وفاة، بينما سجلت حالات الوفاة بسبب حوادث السيارات بين الأطفال في الفئة العمرية بين 5-14 سنة 3.2% بـ 20 حالة، وبين الرضع 0-4 سنة بنسبة 1.6% بـ 10 حالات".

وأوضحت أن حوادث المرور في مصر لها العديد من الأسباب منها قلة الالتزام بقواعد القيادة، وسوء حالة بعض الطرق، وقلة الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارات، إلا أن أحد أبرز الأسباب هي عدم تأهيل السائقين.

وطالبت النائبة بضرورة الموافقة على مقترحها بتشديد اختبارات الحصول على رخصة القيادة للحد من انتشار حوادث الطرق في مصر، وإعادة النظر مرة أخرى فى اختبارات القيادة، لاسيما وأن الطريقة الحالية لا تكشف بوضوح عن مدى إمكانية المتقدم للاختبارات على السواقة.

كما طالبت بتطوير اختبارات الاشارات وأن يراعي فيه المعايير الدولية، لافتة: "مدارس القيادة التابعة لوزارة الداخلية، عليها أن تقدم استراتيجية من خلالها تساهم فى تخفيف العبء، وتخريج جيل يعرف اصول وفنون القيادة".