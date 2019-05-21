حدث ليلًا| تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء وصور القمر الصناعي المصري.. وبيان من "هواوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- متحدث "الكهرباء": الإعلان عن الشرائح الجديدة في مؤتمر صحفي للوزير

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، سيعلن عن الشرائح الجديدة الخاصة بالكهرباء في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه سيتم توضيح كل المعلومات الخاصة بالأسعار والتعريفة الجديدة للكهرباء والتي سيتم تطبيقها في شهر يوليو المقبل.

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- تعليقًا على الحرب التجارية.. رئيس هواوي: نشعر وكأننا "كرة" يتلاعب بها عملاقين

ألقى نائب الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" في بريطانيا، باللائمة في مشكلات مصنع الهاتف الذكي، على النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، قائلًا إن شركته تشعر وكأنها "كرة قدم وسط عملاقين"، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

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- مصدر بالتعليم: فتح الطلاب لأي صفحات غير منصة الامتحان الإلكتروني يتسبب في إلغائه

علق مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، على شكاوى بعض طلاب الصف الأول الثانوي الذين يؤدون الامتحان الإلكتروني، بسبب تعطل نظام الامتحان خلال فترة الإجابة، الأمر الذي يحول دون استكماله.

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- لأول مرة بالعالم.. القمر الصناعي المصري يلتقط صورًا للأرض بتقنية 4K (فيديو)

كشفت شركة "سين" البريطانية، أن القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A"، التقط لأول مرة مقاطع مصورة للكرة الأرضية بتقنية 4K فائق الوضوح.

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- صور| بعد شائعة وفاته.. اللواء عبدالسلام المحجوب في إفطار غرفة تجارة الإسكندرية

ظهر اللواء عبدالسلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق، في الحفل السنوي لإفطار رمضان الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، مساء الإثنين، وذلك بعد تجدد شائعات طالته بالوفاة.

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- الخشت: تحسن مطرد في فوائض جامعة القاهرة.. وليس لدينا عجز بالموازنة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن موازنة الجامعة من الدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، تبلغ نحو 5 مليارات و600 مليون جنيه من بينهم 3 مليارات و600 مليون من الخزانة العامة للدولة.

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- مساعد وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت تجاه وحدة وسلامة الصومال

قال السفير أبو بكر حفني محمود مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، إن مصر لها موقف ثابت تجاه وحدة وسلامة واستقرار الأراضي الصومالية، ومواصلة تعزيز العلاقات التاريخية بين البلديّن في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.

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- سفير الكاميرون: الرئيس السيسي يبذل جهودا كبيرة لتنمية القارة الإفريقية

قال محمدو لابرنج سفير الكاميرون في القاهرة، عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بمصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودًا كبيرة من أجل تحقيق التنمية في القارة السمراء.

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- السيطرة على حريق هائل في المنطقة الصناعية بالوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع في كميات كبيرة من الخردة والمخلفات التابعة لأحد مصانع تدوير القمامة بالمدينة الصناعية في الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

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- "دعم الشرعية في اليمن": الحوثيون حاولوا تفجير أهداف مدنية بطائرة بدون طيار

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن مليشيا الحوثي، حاولت استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران، الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.

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- فورين أفيرز: المواجهة العسكرية بين إيران وأمريكا شبه حتمية

توقع الكثيرون أن يؤدي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو الماضي، إلى سلسلة من الأحداث التي قد تدفع لقيام حرب بين الطرفين.

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- ترامب: إيران ستواجه قوة هائلة إذا فعلت أي شيء ضد مصالحنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن إيران ستواجه "قوة هائلة" إذا حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفا أنها أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن.

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- الرئيس الإيراني: المقاومة خيارنا الوحيد

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قوله في ساعة متأخرة الاثنين، إنه يحبذ المحادثات والدبلوماسية لكنه لا يقبلهما في ظل الظروف الراهنة.

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- بيان جديد من "العسكري السوداني" بشأن التفاوض مع "قوى الحرية والتغيير"

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، انتهاء المفاوضات بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، دون التوصل لاتفاق حول نسب التمثيل في المجلس الرئاسي.

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