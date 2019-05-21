سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:
أمرت النيابة العامة بدمياط، اليوم الثلاثاء، بحبس سيدة تتزعم تشكيلًا عصابيًا يضم شابين وطفلين، لسرقة الشقق السكنية وابتزاز رواد مدينة رأس البر، بعد أن نجحت قوات مباحث قسم رأس البر في ضبطهم.
وألقت قوات الأمن القبض على "ر. م."، 45 سنة، وتقيم في رأس البر، وشهرتها "سوسو"، وولديها "أحمد م."، 21 سنة، وشهرته "البرادعي"، و"محمود ش."، 20 سنة، وتبين أنهما يستغلان الطفلين "محمد ع."، 10 سنوات، و"محمد أ."، 12 سنة، في سرقة شاشات التليفزيون والأجهزة المنزلية والأموال من الشقق السكنية.
وكشفت التحريات التي أجراها ضباط البحث الجنائي عن تورط المتهمين في سرقة 6 شقق بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، وجرى ضبطهما وبحيازتهما 30 ألف جنيه.
وتحرر عن ذلك المحضر 2734 جنح رأس البر لسنة 2019.
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