"كتفوا الخفير وخنقوه بمخدة".. إحالة أوراق عصابة المواشي في دمياط للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أسدلت محكمة الجنايات بدمياط، الدائرة الأولى، الستار على قضية مقتل خفير خصوصي وسرقة عدد من المواشي بعد أن أحالت أوراق 4 متهمين إلى المفتي وحددت جلسة 21 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

تعود الأحداث إلى ديسمبر من العام 2017 بعد أن تورط كل من "منير م." و"عبده ع." و"مجدي ج." و"إسلام ا." في قتل "السيد عمر" بعد أن تمكنوا من القفز من على سور المزرعة ودخلوا غرفة المجني عليه، الذي يعمل خفيرًا خصوصيًا في المزرعة وانهالوا عليه بالأسلحة.

وأمام جهات التحقيق اعترف المتهم الأول بتوثيق المجني عليه بالحبال، وأطبق الثاني والثالث عليه، لكتم أنفاسه بوسادة حتى فارق الحياة، كما ارتكبوا جنحة سرقة بعد جناية القتل وقاموا بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وسرقة رأسي ماشية من المزرعة ملك السيد صيام.

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وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين الثلاثة اتفقوا مع المتهم الرابع "إسلام ا." والذي كان يعمل بالمزرعة، وجرى فصله واستقلوا إحدى السيارات المستأجرة ومعهم الأسلحة البيضاء، وتركوا المتهم الرابع بالسيارة لمراقبة حركة الطريق، ودخلوا لغرفة المجني عليه للاستيلاء على مفاتيح البوابة الرئيسية للمزرعة، لإدخال السيارة وتسهيل سرقة الماشية، وفور إبصارهم للمجني عليه اعتدوا عليه بالضرب مستخدمين الأسلحة البيضاء بعد مقاومته لهم وبعد قيامه بقتله وسرقة الجهاز المحمول وقطعتي الماشية وفروا هاربين.

ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين الأربعة، والمسروقات بإرشادهم والسيارة المستخدمة في الواقعة وجرى عرضهم علي النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام بعد أن اعترف المتهمان الأول والثاني لدى استجوابهما بالنيابة العامة بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الثالث والرابع.

وأحال المحامي العام لنيابات دمياط المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.