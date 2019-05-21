الخشت: تحسن مطرد في فوائض جامعة القاهرة.. وليس لدينا عجز بالموازنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن موازنة الجامعة من الدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، تبلغ نحو 5 مليارات و600 مليون جنيه من بينهم 3 مليارات و600 مليون من الخزانة العامة للدولة ومليارين من الموارد الذاتية للجامعة بنسبة تصل إلى 32% من إجمالي الموازنة، ما يؤكد "التحسن المطرد في فوائض الجامعة"، بحسب ما قال.

وقال الخشت في تصريحات صحفية، إن موازنة جامعة القاهرة هذا العام تزيد عن موازنة العام الماضي بنسب تتراوح بين 8% و300% في بعض الأبواب، متابعًا: "لا يوجد عجز بالموازنة، وحققنا ارتفاع في الإيرادات نتيجة الزيادة الحقيقية في الموارد الذاتية".

وأكد أن "مشروعات الجامعة تحقق أحسن معدلات انجاز دون تعثر".

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وأوضح الخشت، أن الجامعة استطاعت خلال العام الماضي زيادة مواردها الذاتية بنحو 30% بالرغم من حجم الإنفاق على مشروعات التطوير على كافة الاتجاهات للتحول إلى جامعة الجيل الثالث، سواء التعليمية أو البحثية أو الإنشائية من خلال تغيير طرق الامتحانات وإضافة سؤال حل المشكلات وتطبيق مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال.

ولفت إلى إطلاق مشروع تطوير العقل المصري، وزيادة النشر العلمي دوليًا، والشمول المالي والدفع الالكتروني، وتطوير الحرم الجامعي، وحتى التوسعات والانشاءات الجديدة في المستشفيات الجامعية ومعهد الأورام وأبو الريش الأطفال من توسعات وأجهزة جديدة، وبلغ إنفاق الجامعة على الفرع الدولي من مواردها الذاتية حتى الآن حوالي 700 مليون جنيه.

وأضاف الخشت، أن الجامعة انتهت من إنشاء 181 برنامج ليسانس وبكالوريوس ودبلوم وماجستير ودكتوراه، بنظام الساعات المعتمدة، لزيادة مواردها الذاتية، وهذه البرامج تشمل مضمونًا ومحتوى تعليميًا طبقًا للمعايير الدولية والعالمية، كما طورت 31 معملًا، بالإضافة إلى 29 درجة علمية اعتمدتها الجامعة بالتعاون والتنسيق مع كبرى الجامعات العالمية، ما يزيد من موارد الجامعة لاعتماد تلك الشهادات من جامعات عالمية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن التمويل الذاتي من الجامعة الذي يبلغ ملياري جنيه يعكس تحسن وقوة الوضع المالي للجامعة وليس عجزًا بالموازنة.​