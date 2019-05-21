كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعترافات صادمة للملالي بالوضع المأساوي للمواطنين في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية، إنّ الجلسة العلنية الأخيرة لمجلس شورى النظام في إيران، شهدت العديد من الاعترافات الصادمة بالوضع المعيشي المأساوي للمواطنين.

وأوضحت أن أعضاء المجلس كانوا يحاولون خوفًا من تفجير غضب المواطنين، أن يعبروا عن جانب من الوضع المعيشي المأساوي للمواطنين وتدهور الوضع الاقتصادي من ناحية، والفساد ومأزق النظام من جهة أخرى، و هم يلقون بهذه الظروف على عاتق الجماعات المتنافسة.

وقالت أن من بين من أكدوا تلك الأوضاع المزرية للشعب، هاجر جناراني، عضوة مجلس الشورى عن مدينة نيشابور، حيث أشارت قائلة" لا يمكننا القول أن جمهوريتنا هي الجمهورية الإسلامية، نعلم جميعًا أن البنوك تعاني من نقص الأموال بسبب الاختلاسات والمراباة والسرقات وقروض بالمليارات لأبناء الذوات التي جرت بالتأكيد دون كفالة".

كما اعترف بها، محمد كاظمي عضو مجلس الشورى عن مدينة ملاير، ورضا أنصاري عضو مجلس الشورى عن مدينة داراب، موضحاً أن معظم مؤسساتنا الرئيسية هي حديقة خلفية للفساد.

